Гибель Ана: рассматриваются все версии

Представитель СК Светлана Петренко сообщила прессе, что следствие рассматривает все возможные версии катастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний". Самолет разбился вскоре после взлета из московского аэропорта Домодедово, пишет ТАСС. 45 полицейских охраняют место падения, на котором работают представители экстренных служб.

Воронежское авиастроительное объединение с прискорбием узнало о трагедии. ВАСО произвело самолет в 2010 году. Ан-148 бортовой номер 61704 был передан в авиакомпанию "Россия", а затем "Саратовским авиалиниям". Завод пообещал комиссии по расследованию всю нужную помощь.

Как стало известно, лайнер полностью разрушен, обломки разбросаны в районе села Степановское. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.