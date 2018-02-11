Керлингисты из России поспорят в полуфинале со швейцарцами

На олимпийском турнире по керлингу стал известен состав полуфиналов в смешанном разряде. Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий сыграют с дуэтом из Швейцарии.

Керлингисты из России Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий будут бороться за путевку в финал со швейцарской парой Дженни Перре – Мартин Риос. Соперники встречались в последнем туре группового этапа. Победу с результатом 9:8 одержали швейцарцы, уступавшие по ходу встречи 2:7.

Во втором полуфинале сыграют сборные Канады и Китая.