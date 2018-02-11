Саночник Роман Репилов:я мог стать олимпийским чемпионом

Саночник Роман Репилов считался одним из претендентов на победу в олимпийском турнире. Однако спортсмен из России неудачно выполнил третью попытку и занял только восьмое место.

Олимпийским чемпионом стал австриец Давид Гляйршер. Роман Репилов занял восьмое место, другие наши соотечественники Сергей Федоров и Семен Павличенко стали 13-м и 14-м соответственно. Без медали остался и знаменитый немецкий саночник Феликс Лох.

"Я очень расстроился, — заявил ТАСС Роман Репилов. — Я пока не знаю, что помешало мне здесь выступить успешно. Наверно, цель была слишком близка. Я мог здесь выиграть, это должно было случиться автоматически. Мне не хватило психологического настроя. Все шло хорошо до третьего заезда, который перечеркнул все старания и труды. Жизнь не заканчивается, я проведу работу над ошибками и через четыре года в Китае все будет совершенно по-другому".

Выступление саночников прокомментировала ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт. "Думаю, что Роман не справился с нервами, не знаю, как еще это объяснить, — сказала Гарт. — Перед третьей попыткой Репилов шел на третьей строчке, мы были уверены, что он как минимум сохранит свою позицию. Но Олимпиада очень непредсказуемая, победил Гляйршер, который в этом сезоне не показывал каких-то особых результатов, это стало сюрпризом. Феликс Лох, как видите, на пятом месте, то есть все совсем непредсказуемо и неожиданно".

"Мы очень расстроены, честно говоря, и за Романа Репилова, и за Семена Павличенко, да и Степан Федоров мог бы выступить получше. Видимо, не справились с нервами, слишком большая ответственность, но она такая у всех спортсменов", — добавила Наталия Гарт.