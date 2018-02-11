Иран отметил День Исламской революцииЧитайте нас в Telegram
11 февраля Иран отметил День Исламской революции — один из наиболее значимых праздников. 39 лет назад Иран перестал быть монархией и стал Исламской Республикой Иран. Граждане получили право выбирать президента, при этом страна сохранила свои религиозные традиции, а потому главная государственная должность в Исламской Республике не президент, а Верховный руководитель или духовный лидер.
Еще с советских времен Россия и Иран поддерживают тесные дипломатические и экономические связи. Росатом продолжает строительство атомной электростанции в Бушере, начинается строительство теплоэлектростанции "Сирик", свой проект реализует РЖД, активизировалось сотрудничество в нефтегазовой отрасли. Товарооборот между странами пусть и невелик, полтора миллиардов долларов, но имеет тенденцию к росту. России вместе с Ираном и Турцией — главные посредники в урегулировании сирийского конфликта. Да и по большинству вопросов международной повестки для взгляды России и Ирана совпадают.
Единственный светский праздник в мусульманской республике — на демонстрацию с флагами и транспарантами вышел, кажется, едва ли не весь 17-миллионный Тегеран.
Эту дату — 22 бахмана 1357 года солнечной хиджры (летоисчисление в Иране ведут со времени переселения Пророка Мухаммеда из Мекки в Медину) здесь знает каждый: в этот день в стране победила Исламская революция.
Все начинается, когда в небе появляются вертолеты и парапланеристы, а с башни Азади — Свободы — рассыпают тонны разноцветного блестящего конфетти. Монумент возвели еще при шахе к юбилею персидской монархии, но он как нельзя лучше подошел и к послереволюционным мусульманским нуждам: построен в виде сложенных в молитве рук.
Каждый год в этот день президент Ирана обращается к нации — это устоявшаяся десятилетиями традиция — правда, обычно он делал это прямо с башни, с 45-метровой высоты, но в этот раз трибуна установлена у ее подножия.
"Почти сорок лет назад в стране произошла революция. Хочу сказать всему населению Ирана, что за эти годы мы продвинулись далеко вперед, большой прогресс и в культуре, и в экономике. При шахе до революции даже самые элементарные товары нам поставляли из Америки, а сейчас мы уже самостоятельно производим самолеты, танки и ракеты. У нас есть все необходимые технологии для дальнейшего развития страны", — заявил президент Ирана Хасан Рухани.
В феврале 1979-го — это по традиционному европейскому календарю — после народных волнений шах Мохаммед Реза Пехлеви бежал из страны, а в Тегеран немедленно прибыл опальный оппозиционер аятолла Хомейни — на кадрах кинохроники ликующая толпа буквально выносит его с трапа самолета — и взял власть в свои руки.
Речью на кладбище Бехеште-Захра в пригороде Тегерана он объявил о создании государства нового типа — исламской республики. Здесь же через десять лет и был похоронен с почестями.
Мавзолей Хомейни. Внешне очень напоминает мечеть, но это усыпальница, предназначенная исключительно для траурных мероприятий. Высота каждого из минаретов — 91 метр. Рухолле Мусави Хомейни был 91 год, когда он умер.
Внутри российской прессе разрешили снимать впервые. Серебряный ковчег с позолоченной крышей, в который через решетку паломники — а их ежедневно сотни — опускают иранские деньги, риалы, на счастье.
Хомейни построил теократическое общество, где есть президент, которого выбирают всенародным голосованием, выборный парламент — меджлис — а над всем этим все равно стоит рахбар, верховный руководитель из высшего исламского духовенства. Вся система называется вилаят аль-факих – "правление богослова".
На утренней молитве — военные (целыми подразделениями), у них — свой сектор, отдельно — госслужащие. Вот заходят бывший генеральный прокурор Мохсени-Эджеи, министр юстиции Али Реза Аваи, а в зашторенной VIP-ложе, может статься, молится вместе со всеми нынешний великий рахбар Али Хаменеи.
На джома-намазе в мечети Мосаллах практически всегда обязательно собираются все члены иранского правительства, они — в первом ряду. Белый тюрбан — признак высокого духовного сана, в черных — сейиды, потомки Пророка Мухаммеда.
Любое выступление высокопоставленного чиновника — все равно что проповедь, ведь он — обязательно мулла или даже аятолла — высший сан в церковной иерархии мусульман-шиитов.
"Мы показали всем врагам Ирана, что, как во время революции любили имама Хомейни, так и сейчас любим своих лидеров и правительство, их поддерживаем. Главный наш враг – Америка, это именно она вместе с Саудовской Аравией стояла у истоков ИГИЛ (запрещено в РФ). И мы встали на пути распространения этой заразы в Сирии, Ираке и Иране. Мы боролись с террористами и победили, нанесли им решающий удар кулаком", — заявил аятолла Казем Седиги.
Когда выступает аятолла Седиги, он всегда крепко сжимает кулак левой руки. Среди прихожан считается, что этой рукой имам придерживает за ствол стоящий за кафедрой автомат. Вслед за ним весь многотысячный зал шлет свои проклятия Соединенным Штатам.
Это ответ на новые антииранские санкции, введенные администрацией Трампа. В американский санкционный список попали пять физических лиц, в том числе глава Верховного суда Ирана Лариджани и девять организаций.
Иранский рынок уже отреагировал. Большой базар — самый крупный крытый рынок в мире, настоящий центр города. Именно здесь вокруг торговых рядов шесть тысяч лет назад и появился Тегеран. Все товары — от медной посуды до знаменитых персидских ковров — местного производства, и покупатели — тоже в основном иранцы. Такая вынужденная изоляция торговле точно не на пользу — это знает каждый лавочник.
"Конечно, санкции очень сильно влияют на продажи. У нас нет ни иностранных покупателей, ни заказов из-за рубежа. А ведь понятно: чем больше клиентов, тем выгоднее, тем больше зарабатываешь", — говорит один из торговцев.
Международные электронные платежные системы не работают, а доллар можно найти только в виде рисунка на коврике, о который вытирают ноги.
"Санкции — это не только ущерб для нас, но и для тех, кто их вводит. Европейцы и американцы не могут пользоваться плодами нашей промышленности, а она в Иране на высоте. Даже для туристов у нас столько всего экзотического, только вот туристов нет", — вздыхают местные предприниматели.
Страна годами — с той самой Исламской революции — живет под западными экономическими санкциями. Их то ослабляют, то усиливают, но окончательно не отменяют.
"Они действуют применительно к иранской ракетной программе, к правочеловеческой тематике, которую они называют "деструктивной ролью Ирана в регионе". Конечно, мы с этим согласиться не можем, потому что у нас другое восприятие иранской политики в регионе. Мы считаем Иран нашим важным стратегическим партнером. Иран сыграл очень положительную роль в стабилизации ситуации в Сирии", — отметил Леван Джагарян, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Иране.
Основные претензии Запада — к иранской ядерной программе. В 2015-м договорились, что она будет исключительно мирной, и гарантами этого выступили Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия, а теперь Соединенные Штаты объявляют, что условия их не устраивают. А это может означать только введение очередных дополнительных американских санкций против Ирана. Официальный Тегеран готовит ответные меры.
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