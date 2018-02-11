Найдены обломки фюзеляжа и самописец Ана, а также тела двух погибших

Участникам поисковой операции удалось найти регистратор полетных данных разбившего Ан-148. Самолет упал в воскресенье днем в Подмосковье. Место крушения оцеплено Росгвардией и МВД.

Среди обломков самолета сотрудники МЧС нашли останки двух человек, пишет РИА Новости.

Самолет "Саратовских авиалиний" вылетел из аэропорта Домодедово и через несколько минут разбился в Раменском районе. На борту находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Как сообщается, страховые выплаты составят 2 миллиона рублей за каждого погибшего пассажира.