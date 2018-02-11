Альберт Демченко: Павличенко ошибся и дал волю эмоциям

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Олимпиада-2018 2 часа назад
Альберт Демченко: Павличенко ошибся и дал волю эмоциямЧитайте нас в Telegram
Саночники из России неудачно выступили в личном зачете олимпийского турнира. Роман Репилов занял восьмое место, а Степан Федоров и Семен Павличенко расположились на 13 и 14 местах. После завершения соревнований Семен Павлюченко высказался о некоторых проблемах внутри команды.
"Весь сезон копилось, я обещал не говорить ничего до старта, но теперь скажу, — сказал Павличенко. — У моего тренера Эдуарда Бурмистрова конфликт с главным тренером Альбертом Демченко. Хочется, чтобы они либо помирились, либо Наталия Сергеевна Гарт как-то вмешалась. Иначе просто бред какой-то получается. Не знаю почему, но Альберт всегда хочет, чтобы мы катались на его санях. А у меня на них нет результатов! Весь сезон в итоге я катался на санях моего личного тренера, хотя Альберту это не нравилось, — сказал Семен Павличенко корреспонденту газеты "Спорт-Экспресс". — Здесь, в Пхенчхане я тоже ехал на них. Но попробовать их в тренировках не получилось, потому что я тестировал сани для Романа Репилова. Ничего не имею против Романа, у нас хорошая дружба. Но Альберт запрещает ему со мной общаться. Говорит, я плохо на него влияю"
Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко отреагировал на критику со стороны Семена Павличенко. " Семен из-за своих ошибок дал волю эмоциям. Раздул из мухи слона! Я действительно говорил, что перед Олимпиадой спортсмен должен концентрироваться на себе. У нас все-таки индивидуальный вид спорта. Семен вот таким образом расценил мои слова. Но как я могу запретить им общаться, если они живут в Олимпийской деревне. Павличенко пытается все это дело сейчас взвалить на чужие плечи. К сожалению, я не смог помочь спортсменам. Не имея аккредитации, только комментировал им информацию по видео… Не более. Меня не было с ними два дня. Не удалось настроить их должным образом на заезды. Прежде всего, обидно за Романа" – цитирует Альберта Демченко "Спорт-Экспресс".
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