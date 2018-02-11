Меркель намерена полностью отработать четвертый срок

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена сдержать свое обещание и целиком отработать четвертый срок. Пост главы ХДС политик оставлять тоже не собирается.

По данным ТАСС, ранее однопартийцы раскритиковали Меркель за то, что она согласилась отдать Минфин социал-демократам. Это, по мнению недовольных, неуместная уступка.

Официально четвертый срок начнется в случае одобрения СДПГ соглашения о коалиции и продлится до 2021 года.