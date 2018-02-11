Трамп хочет приватизировать МКС

Администрация президента США Дональда Трампа планирует приватизировать Международную космическую станцию, пишет в воскресенье газета The Washington Post.

После 2024 года Вашингтон собирается прекратить финансирование МКС по линии NASA, напоминает ТАСС. Но при этом США не хотят отказываться от орбитальной станции и поэтому планируют вывести ее в частный сектор. Согласно подготовленной проектной документации, представители какой-либо промышленной отрасли могут взять на себя управление определенными элементами или функциями МКС на коммерческой платформе.

В проекте бюджета на 2019 финансовый год (начинается 1 октября), который будет опубликован в понедельник, 12 февраля, администрация США планирует запросить 150 миллионов долларов на "обеспечение развития и становления коммерческих структур и возможностей" для дальнейшей приватизации МКС, утверждает американское издание.