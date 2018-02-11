"Мерседес" протаранил маршрутку: девять раненых

В Ставрополе машина "Мерседес" столкнулась с маршрутной пассажирской "Газелью", в аварии пострадали девять человек.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого УГИБДД, ДТП произошло во второй половине дня в воскресенье на Михайловском шоссе. По предварительным данным, виновником стал водитель иномарки, выехавший на полосу встречного движения.

В аварии травмы получили оба водителя, а также семь пассажиров маршрутки. Все они доставлены в больницу. По факту ДТП проводится расследование.