За что бомбят Африн?Читайте нас в Telegram
У Эрдогана в Сирии в приграничных с Турцией районах нарастает своя боль. Его армия несет небывалые до сих пор потери в столкновениях с военными формированиями курдов. Центр противостояния – город Африн. Это примерно 60-70 километров на северо-запад от Алеппо. Мотивы Эрдогана понятны: предотвратить образование на севере Сирии курдского государства, которое, словно магнит, будет притягивать к себе и турецких курдов. А те уйдут, конечно же, прихватив с собой и кусок нынешней Турции. Да, похоже, именно таков и необъявленный план США. Эрдоган его давно разгадал.
В Африне тем временем льется кровь.
Это уже пятый авиаудар по Африну. Люди прячутся на лестничной площадке, считая это самым безопасным местом. Первыми в больницу города привозят мальчика и подростка. В Африне еще слышатся разрывы, но операционные работают круглосуточно. Турецкая операция против курдского района Африн продолжается уже 22-й день.
Когда турецкая операция только начиналась, в единственную больницу этой провинции привозили по 30-40 раненых. Но люди научились прятаться, привыкли не выходить на улицу, и раненых стало меньше: всего 10-15 в день.
Мест в больнице, рассчитанной на 120 пациентов, теперь не хватает. Плановые операции отложены вне зависимости от заболевания. Если инфаркт или инсульт, людям, конечно, помощь окажут, но раненые – в первую очередь. Хотя даже из них порой в операционные выстраивается очередь.
Бои и обстрелы курдского района Африн идут не только по периметру турецко-сирийской границы. Под огнем оказались поселки, которые казалось бы, в глубоком тылу.
Городок Джендерес. Места попаданий снарядов – кладбище, дома и даже мечеть. Минарет выстоял, но в крышу мечети попали три раза.
"Я не знаю, чем нас бомбили. Как только война началась, мы из дома убежали", – рассказывает один из местных жителей.
В подвале недостроенного дома теперь живут 80 человек: и те, чьи дома уже разбиты, и те, у кого пока целы.
Под огнем местный старик живет уже 22 дня. И каждый день у себя во дворе собирает осколки, которые его пока не убили.
До войны в городке Джендерес жили до 100 тысяч человек. Сколько сейчас прячутся по подвалам, никто не считал. Сосчитали других, тех, кто попытались от войны убежать.
Артобстрел длился всего минут пять. Шесть снарядов попали в водоочистную станцию города Африн. Оборудование уничтожено, а город теперь без воды. Миллион с лишним людей, пытающихся выжить на этой войне, теперь и без воды.
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