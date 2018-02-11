На место крушения Ан-148 прибыл глава МЧС

Глава МЧС России Владимир Пучков и его первый заместитель Владимир Степанов прибыли на место катастрофы Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" в Раменском районе Подмосковья. Ранее глава МЧС заявил, что поисковая операция на месте падения самолета будет идти круглосуточно.

На месте трагедии работают до 600 спасателей и 120 единиц техники. Ранее был найден один из двух самописцев самолета – параметрический, передает ТАСС. Его состояние, по предварительной оценке, нормальное, сообщил источник в оперативном штабе. Черный ящик передан на расшифровку.

Также найдены несколько паспортов и личные вещи пассажиров потерпевшего крушение самолета. Шаг за шагом спасатели обследуют территорию на месте авиакатастрофы. Поисковая работа осложняется сложной погодой, наносами снега. Обломки фюзеляжа разбросаны в радиусе километров, все они небольшие, крупных фрагментов почти нет.

В результате крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье погибли все находившиеся на борту — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Почти все пассажиры — жители Оренбургской области. МЧС опубликовало список находившихся на борту. Выживших поисковый отряд не нашел. Среди погибших — трое детей. Самой младшей пассажирке было 5 лет.