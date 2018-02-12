Швейцарцы выступают против проведения Олимпиады-2026 в Сьоне

Жители Швейцарии выразили свое несогласие с заявкой местного города Сьон на проведение XXV Зимних Олимпийских игр. Сообщается, что порядка 59 процентов опрошенных швейцарцев выступили против проведения Игр в своей стране, из которых 43 процента респондентов ответили утвердительным "против", а еще 16 – "скорее против".

По итогам социологического опроса стало известно, что население Швейцарии в целом без энтузиазма воспринимает идею проведения Олимпиады в своей стране. Как сообщает ТАСС, в опросе принимало участие 17 тысяч 067 человек и 60 процентов не поддержало организацию Игр не только в Сьоне, но и в любом другом швейцарском городе.

Тем не менее, власти Швейцарии наоборот считают идею проведения Олимпийских игр в Сьоне удачной и готовы вложить в ее организацию порядка одного миллиарда швейцарских франков. Помимо Сьона среди претендентов на проведение Игр также называется японский Саппоро, турецкий Эрзурум, канадский Калгари и казахстанская Алма-Ата.