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12 февраля 201803:32

Более 40 миллионов фальшивых евро хранил итальянец в пластиковых бочках

фото: Russian Look

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Итальянский фальшивомонетчик хранил более 40 миллионов поддельных евро в пластиковых бочках, передает РИА Новости.

Денежный склад в городке Торре-дель-Греко карабинеры обнаружили во время обыска у пожилого итальянца, которого подозревали в изготовлении фальшивых купюр. В сарае находилось несколько пластиковых бочек, откуда правоохранители извлекли 90 пакетов с банкнотами в 50 и 100 евро. Общая сумма составила около 41 миллиона евро. Поддельные купюры были весьма высокого качества, отметили карабинеры. Также в бочках нашли три клише для печати и листы с пробными оттисками.

На то, чтобы пересчитать все фальшивые деньги, ушло пять часов. Подсчетом занимались шесть человек.

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