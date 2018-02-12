Аэропорт "Лондон-Сити" закрыли из-за бомбы времен Второй мировой войны

Аэропорт "Лондон-Сити" временно закрыли из-за найденного неподалеку неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Лондона.

Бомбу обнаружили в реке Темзе при проведении запланированных работ недалеко от взлетно-посадочной полосы. В целях безопасности создали зону отчуждения в 214 метров. В воскресенье полицейские и специалисты британского Королевского флота начали работы по разминированию снаряда.

Из-за опасной находки все рейсы в аэропорту отменили, говорится в сообщении. Администрация воздушной гавани рекомендовала пассажирам, которые должны были вылететь в понедельник, обращаться за информацией к авиаперевозчику.