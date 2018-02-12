На Камчатке бушует снежный циклон

Cнежный циклон нанес мощный удар по Камчатке, передает телеканал "Россия 24". В регионе — метели и штормовой ветер. На дорогах гололед.

В школах Петропавловска-Камчатского отменены занятия. В аэропорту Елизово перенесены три местных авиарейса, остальные пока выполняются по расписанию.

По данным синоптиков, циклон будет действовать первую половину дня и продолжить влиять на Усть-Камчатский район. Там ожидается метель и ветер силой до 30 метров в секунду.