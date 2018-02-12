Фигуристка Алина Загитова – победительница женской части произвольной программы

Российская фигуристка Алина Загитова на проходящих в южнокорейском Пхенчхане Олимпийских играх заняла первую строчку в произвольной программе командных соревнований среди женщин. Она получила от судей 158.08 баллов, значительно превзойдя своего ближайшего преследователя – американку Мираи Нагасу, в активе которой 137.53 очка. Замкнула тройку лучших произвольной программы Габриэль Дэйлмэн из Канады (137.14).

Победа Загитовой принесла команде олимпийцев из России 10 баллов в общекомандный зачет. Теперь ОАР отстает от гарантировавших себе золото канадцев (63) на пять баллов – у команды из России 58 пунктов. Сборная США, идущая на третьем месте, имеет 53 очка.

Напомним, что командный турнир завершится выступлениями танцевальных пар.