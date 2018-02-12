Нашли второй черный ящик разбившегося Ан-148

Найден бортовой самописец рухнувшего в Подмосковье в воскресенье самолета Ан-148, с ним работают сотрудники Межгосударственного авиационного комитета, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщил в ходе селекторного совещания начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин, найден речевой самописец. В настоящее время работает МАК для подтверждения и идентифицирования данного прибора.

Накануне на месте крушения самолета также был обнаружен один черный ящик, который фиксировал параметры полета воздушного судна.

По словам Полетыкина, для обследования и уточнения границ разлета обломков применяются 9 летательных аппаратов. Определена и подготовлена площадка для выкладки обломков самолета. "Основные усилия сейчас сосредоточены на поиске останков погибших и сборе обломков самолета", — сказал он.

Как сообщалось, 11 февраля после вылета из Домодедово в Орск самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области. Обломки Ан-148 разбросаны на площади 30 гектаров.