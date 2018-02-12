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12 февраля 201810:28

Водитель погиб в результате падения машины в Яузу в центре Москвы

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Легковой автомобиль пробил ограждение на Андроньевской набережной в Москве и упал в Яузу. Управлявший Kia водитель не смог выбраться из салона и погиб, уточнили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. Очевидцы сняли на видео операцию по подъему затонувшей машины.

 

ДТП, по предварительным данным, произошло около 07:50 напротив Спасо-Андроникова монастыря. Судя по последствиям аварии, Kia на скорости вылетел на тротуар, преодолев снежную преграду, проломил ограждение и упал в реку, после чего быстро пошел ко дну.

 

Тело погибшего водителя достали водолазы, а машину подняли с помощью крана. На обычно загруженной дороге образовалась большая пробка, поскольку спецтехника перекрыла все полосы.

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