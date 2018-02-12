Скворцова: поиск останков погибших пассажиров продлится неделю

Поиск останков погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье продлится неделю. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает телеканал "Россия 24".

"Накануне на место происшествия выехал директор нашего федерального центра судебно-медицинской экспертизы, был организован сбор останков погибших. Этот процесс достаточно длительный, в течение, наверное, около 7 дней останки будут собираться", — сказала Скворцова.

По ее словам, останки транспортируют в судебно-медицинский морг Москвы. "Под руководством нашего федерального центра будет проводиться опознание и генетическая экспертиза. В Орске организован сбор генетических данных от близких родственников. Людям не придется приезжать в Москву, генетический материал будет просто отправлен в Москву", — добавила министр.

Скворцова отметила также, что для оказания помощи родственникам погибших в авиакатастрофе в Подмосковье в Орск вылетела команда психотерапевтов из московского института имени Сербского.

Как сообщалось, самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" Москва-Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли, в том числе трое детей.