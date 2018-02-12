Зонд New Horizons сделал снимки на рекордном расстоянии от Земли

Зонд New Horizons ("Новый горизонты") прислал на Землю фотографии объектов, входящих в состав пояса Койпера. Особенными эти снимки делает тот факт, что камеры аппарата работали на рекордном расстоянии от нашей планеты – 6,12 миллиарда километров (или 40,9 астрономических единиц).

Напомним, что космический аппарат спешит на встречу с транснептуновым астероидом 2014 MU69. К слову, не так давно Американское космическое агентство предложило интернет-пользователям выбрать имя для этого астероида.

В апреле 2017 года New Horizons преодолел половину пути; долгожданное рандеву намечено на начало 2019 года.

По пути зонд периодически калибрует камеру и передаёт на Землю очередные порции снимков. Новые кадры, как сообщили в НАСА, побили рекорд дальности, установленный аппаратом Voyager 1. Его знаменитый снимок Земли 1990 года под названием "Бледно-голубая точка" был сделан с расстояния 6,06 миллиарда километров.

Между тем на кадрах, присланных New Horizons, изображён кластер NGC 3532, больше известный как "Колодец желаний". Это рассеянное скопление в созвездии Киль.

Авторство принадлежит камере LORRI (Long Range Reconnaissance Imager). Она, впрочем, уже через два часа побила свой же рекорд, засняв два койперовских объекта – 2012 HZ84 и 2012 HE85 (на главном фото). Да и зачем останавливаться на достигнутом, когда зонд преодолевает 1,1 миллиона километров в сутки, пишут представители НАСА.

"New Horizons давно стала пионерской миссией – первые исследования Плутона, первые исследования пояса Койпера, самый быстрый космический корабль из когда-либо запущенных. И теперь изображения, сделанные с самого далёкого расстояния от Земли за всю историю", — комментирует событие известный американский планетолог и главный исследователь миссии New Horizons Алан Стерн (Alan Stern).

Сейчас космический аппарат New Horizons находится в "спячке"; специалисты выведут его из электронного сна в июне 2018 года, тогда же стартует серия системных проверок и других мероприятий по подготовке к "свиданию" с астероидом 2014 MU69.

"Пролёт MU69 в январе 2019 года станет следующим большим событием для нас, но New Horizons – это миссия более широкого изучения пояса Койпера. Кроме MU69 мы планируем изучить ещё более двух десятков объектов ", – заявил ранее Хэл Уивер (Hal Weaver) из лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса.

Добавим, что данные, присланные зондом, ранее помогли выяснить, что спутник Плутона покрыт почти идеально чистым льдом, а на самом Плутоне покоится озеро из замёрзшего жидкого азота.

Тем временем учёные предложили NASA отправить вторую миссию к Плутону.