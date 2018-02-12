МОК поздравил фигуристов из России с серебряными медалями

Официальные представители Международного олимпийского комитета поздравили команду Олимпийских атлетов из России, которая заняла второе место в командном турнире на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Интересно, что с первой медалью – бронзой Семена Елистратова, — МОК нас не поздравлял.

"Поздравляем представителей OAR [так по-английски называют делегацию нашей страны, — прим. ред.] с серебряными медалями командного турнира фигуристов", – говорится в сообщении МОК на официальной странице организации в социальной сети Twitter.

Напомним, что когда Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке и после награждения сказал, что посвящает свою медаль всем отстраненным от Олимпиады соотечественникам, МОК отреагировал очень негативно, намекнув, что следит за словами наших спортсменов, сказанными публично.