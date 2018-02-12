Фигуристка из Канады утверждает, что в Южной Корее спасла от съедения таксу

Западные СМИ задаются вопросом: можно ли присудить золотую медаль за защиту прав животных? Поводом послужил поступок канадской фигуристки Меган Дюамель, о котором рассказывает New York Post.

Двукратная олимпийская чемпионка утверждает, что на южнокорейской ферме спасала таксу, которой предстояло стать обедом. Фигуристка также призывает своих коллег, которые выступают на Играх в Пхенчхане, последовать ее примеру и забрать домой из Южной Кореи собак, которые предназначены для съедения.

32-летняя спортсменка публикует в своем "Инстаграме" фото с таксой, которой дали кличку Му-Тае. Правда, в своем доме в Канаде Меган ее поселить не сможет, поскольку там нет места для нескольких собак, и намерена отдать спасенную таксу другим людям.

Издание, тем временем, отмечает, что ежегодно на корейских собачьих мясных фермах выращивают около 2 миллионов собак, участь которых быть съеденными. При этом утверждается, что собак там часто запирают в клетках, избивают и оставляют без пищи или воды.

В частности, только в провинция Канвондо, где проводятся нынешние зимние Олимпийские игры, существует 196 таких собачьих ферм.

Традиция употреблять "собачьи супы" у корейцев, действительно, имеет многовековую историю. Однако что касается утверждения канадской фигуристки, будто она спасла именно от съедения эту собаку, то оно весьма сомнительно.

Большинство пользователей восхищены поступком фигуристки и призывают других спортсменов, оказавшихся в Южной Корее, последовать ее примеру.

Другие же в комментарии к этой новости отмечают, что такс корейцы не выращивают для съедения. Вероятно, Меган Дюамель таким образом просто решила привлечь внимание к проблеме бездомных животных.