Автомобиль снес ледовые статуи и остановку в Комсомольске-на-Амуре

Необычная авария произошла ночью на площади с ледовыми скульптурами. Автомобиль на скорости снес остановку и протаранил статуи. ДТП попало в объектив камер наблюдения.

Авария произошла ночью в понедельник, 12 февраля, на площади Юности в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае.

Как сообщают местные издания, водитель и пассажир машины сбежали с места ДТП. В данный момент по факту случившегося проводится проверка.