Скоростная разгрузка: сотрудники "Почты России" в спешке раскидали посылки по перрону

Более 200 посылок за пять минут — таков новый рекорд сотрудников "Почты России", который, однако, не впечатлил потенциальных получателей из Приамурья, поскольку о бережливом отношении к отправлениям речь и не шла. За скоростной разгрузкой на станции Тыгда в Амурской области следили двое очевидцев, снимавших процесс на видео.

На кадрах видно, как двое работниц в оранжевых жилетах принимают посылки из товарного вагона и тут же отправляют их на перрон, немало не заботясь о сохранности товаров. По меньшей мере пара коробок улетели на рельсы, но заниматься их "спасением" женщины не стали.

Запись была обнародована в минувшее воскресенье, а сегодня представители ФГУП "Почта России" пояснили, что спешка была вызвана часовым опозданием состава из Белогорска, так что на разгрузку вместо получаса осталось только пять минут.

"Вынужденные спешить сотрудники Тыгдинского участка обработки и обмена почтовых отправлений допустили нарушения при организации почтового обмена", — отмечается в релизе.

Теперь местный персонал ждут разъяснения и инструктажи по технике безопасности и правилам почтового обмена.