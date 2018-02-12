12 февраля 201813:13
Ивелин Попов перешел из "Спартака" в "Рубин"Читайте нас в Telegram
Полузащитник Ивелин Попов перешел из московского "Спартака" в казанский "Рубин". 30-летний капитан сборной Болгарии арендован казанцами до конца сезона.
На прошлой неделе клубы договорились об аренде Попова. Ивелин не поехал с основой красно-белых на тренировочный сбор в Сочи, а в понедельник было объявлено об его переходе в "Рубин". Попов проведет в Казани остаток сезона, после чего вернется в "Спартак".
Ивелин Попов перешел в "Спартак" в 2015 году из краснодарской "Кубани". В прошлом году он выиграл золотую медаль чемпиона страны. В текущем сезоне Ивелин выходил на поле 21 раз и сделал голевую передачу.
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