Под Томском при жесткой посадке загорелся вертолет

В Томской области во время жесткой посадки загорелся вертолет Ми-8. Экипаж пролетавшего мимо другого вертолета сообщил, что видит с воздуха лежащий на земле фюзеляж со следами пожара и живых людей вокруг.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, по предварительным данным, на борту вертолета находились шесть человек. Вертолет Ми-8 перевозил пациента и медиков. Жесткую посадку удалось совершить в 100 километрах от города Стрежевой. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.