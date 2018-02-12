В Москве загорелась гостиница "Космос"

На северо-востоке Москвы загорелась гостиница "Космос". Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пожар произошел на 15-м этаже здания. Из окон идет густой серый дым.

На место происшествия едут 15 пожарно-спасательных подразделений. Посетителей и персонал гостиницы эвакуируют.