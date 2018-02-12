В Белград отправятся 20 футболистов ЦСКА

ЦСКА отправился в столицу Сербии Белград на матч 1/16 финала Лиге Европы с "Црвеной Звездой". Встреча начнется во вторник в 20.00 по московскому времени.

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко взял 20 футболистов. Среди них нет травмированных Алексея Березуцкого, Георгия Щенникова и Тимура Жемалетдинова. Нет в составе и Арона Оланаре. Нигерийский нападающий близок к переходу в пермский "Амкар".

На матч с "Црвеной Звездой" отправились следующие игроки: Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац; Защитники: Василий Березуцкий, Виктор Васин, Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин; Полузащитники: Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Георгий Миланов; Нападающие: Витиньо, Ахмед Муса, Федор Чалов.