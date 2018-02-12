В Москве открыли первый детский центр "Союзмультфильма"

Лаборатория роботов, анимационная мастерская и даже театральная сцена: дети смогут узнать, как создаются мультфильмы, и попробовать себя в роли художников. В будущем в России создадут целую сеть аналогичных центров.

— Раз, два, три — ура!

Красная лента разрезана — новый детский центр "Союзмультклуб" открыт.

— За "Союзмультфильм"!

Легендарный анимационный цех, подаривший своих героев многим поколениям, создал не просто развлекательный центр: в анимационных студиях дети будут учиться делать мультфильмы своими руками — рисовать, лепить, конструировать.

— Мы делали кукольную анимацию, героев из пластилина, веселились, ели сладости, нам показывали фокусы!

"В детском центре будут заниматься детские группы четырех возрастов, начиная от пяти лет и кончая 13-14, когда как раз и происходит определение того, что ты хочешь делать дальше. И мы собираемся дальше через наш детский центр продвигать анимационную деятельность как профессию", — объясняет председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Курсы по актерскому мастерству, робототехнике, лекции и мастер-классы — не только для детей, но и для родителей. Музейная часть вернет всех взрослых в детство. Квартира крокодила Гены с ее обитателями, зарисовки серий "Ну, погоди!", декорации любимых советских мультфильмов.

"Кто-то цитирует философов, кто-то — историков, известных политиков, — а мамы в основном говорят цитатами из мультиков. Они же очень на самом деле важны, потому что с них начинается, открывается мир, в котором наши дети растут", — говорит уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Другая часть выставки — декорации к полнометражному фильму "Гофманиада". В его основе — три сказки знаменитого немецкого писателя Эрнста Гофмана. Над проектом работали больше 15 лет, создавая мельчайшие детали — кусты, деревья, интерьеры помещений и ландшафты.

— Куклы у нас делаются так: у них стальной каркас внутри, а потом они окунаются в раствор, который используют для создания стоматологических пломб.

В анимационных студиях "Союзмультклуба" больше 50 художников — они и будут учить детей азам профессии. Первые посетители центра уже успели попробовать себя в роли мультипликаторов.

— Конечно, было очень, суперско было!

Территория для творчества, развития и отдыха: в стенах центра можно организовать экскурсию для школьников, день рождения, квесты — и, конечно, просто посмотреть свежие выпуски "Союзмульфильма".