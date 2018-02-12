Павлюченкова выбыла в первом туре теннисного турнира в Дохе

В столице Катара Дохе стартовал крупный турнир Женской теннисной ассоциации Qatar Total Open с призовым фондом 3 175 тыс. долларов. В стартовом матче дня россиянка Анастасия Павлюченкова играла с Доминикой Цибулковой из Словакии и уступила со счетом 5:7, 4:6.

Мария Шарапова начнет состязания матчем против Моники Никулеску из Румынии. Елена Веснина сыграет с соотечественницей Анной Блинковой. Дарья Касаткина проведет поединок с Кэтрин Беллис из США, а Екатерина Макарова – с китаянкой Чжан Шуай.