Мартен Фуркад был быстрее всех в биатлонной гонке преследования

Завершился третий день биатлонных стартов на Олимпийских играх в корейском Пхенчхане. После гонки преследования у женщин прошел и мужской пасьют, в котором победил француз Мартен Фуркад. Единственный россиянин Антон Бабиков оказался в итоге на 40-й строчке протокола.

Наши Бабиков и Матвей Елисеев фактический провалили стрельбу во время спринта, так что второй в преследование не попал вовсе, а первый стартовал с 57-го места. По ходу пасьюта Антон ногами чуть улучшал свои показатели, но стрельба у него вновь не слишком заладилась. С промахами Бабиков занял только 40-е место.

А за лидерство борьба шла очень упорная, благо на стрельбище утих ветер и установилась очень неплохая видимость. После первого рубежа в минуте отставания от лидера (австриец Юлиан Эберхард) было 22 спортсмена, после второго (немец Арнд Пайффер) – 20, после третьего (Мартен Фуркад) – 14. И все решалось на последней стрельбе стоя.

Фуркад, который к тому моменту выигрывал у конкурентов 20 секунд, мог позволить и промазать, но был точен и привез на финише второму призеру 12 секунд. Время победителя – 32 мин. 51,7 сек. (1 промах). Вторым стал швед Себастьян Самуэльссон, третьим – немец Бенедикт Долль.