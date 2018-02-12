Семьи погибших в катастрофе Ан-148 получат по 3,5 миллиона рублей

Каждая семья погибших в результате катастрофы Ан-148 получит все необходимое, заверил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Как передает "Интерфакс", об этом он сообщил на совещании председателя правительства России Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 11 февраля потерпел катастрофу в Раменском районе Подмосковья. Борт вылетел из аэропорта "Домодедово" в Орск и через 7 минут с ним пропала связь. 71 человек, находившийся в самолете, погибли.

Руководитель МЧС России Владимир Пучков распорядился завершить основные работы в зоне катастрофы в Подмосковье и отбор ДНК погибших и их родственников к вечеру 12 февраля.