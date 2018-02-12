Тема:
Эволюция и эволюционные процессы 1 час назад
Способность рисовать человек разумный приобрёл благодаря особому стилю охоты
Согласно выводам нового исследования, простейшие художественные навыки древние люди обрели благодаря определённой стратегии охоты. Рисунок из пещеры Шове.
Фото UC Davis.
Умение создавать узнаваемые образы, будь то наскальные рисунки или резьба по камню, всегда признавалась отличительной чертой человека разумного (Homo sapiens). Так, принято считать, что, несмотря на довольно большой мозг, неандертальцы были способны создавать разве что крестообразные насечки на камнях .
В попытке понять, чего именно не хватило близкому нам виду, чтобы художественно выражать свои мысли, профессор Ричард Косс (Richard Coss) из Калифорнийского университета в Дэвисе, обратился к основным стратегиям охоты древних людей. Дело в том, что как для поимки добычи с помощью метательного оружия, так и для воссоздания образов на стене пещеры необходим высокий уровень координации работы рук и глаз.
Известно, что неандертальцы, населявшие Евразию, чаще всего поражали свою добычу с близкого расстояния с помощью толстых и увесистых копий. А вот ранний человек разумный, в силу обитания в течение долгого времени в африканской саванне и необходимости иметь дело с крайне бдительными животными, на протяжении десятков тысяч лет оттачивал навыки метания своего гораздо более лёгкого оружия издалека.
В статье, опубликованной в журнале Evolutionary Studies in Imaginative Culture, Косс описывает построение своей теории на основе анализа археологических данных, геномики, нейробиологии, поведения животных и доисторического пещерного искусства.
Учёный считает, что стремление к безопасности заставило человека разумного охотиться с дальнего расстояния. Это в свою очередь потребовало от него умения рассчитывать траекторию полёта копья. Эволюция ответила на "поступивший запрос" увеличением областей мозга, ответственных за совместную обработку визуальных образов и двигательной координации. Не сложно догадаться, что без хорошего глазомера и отточенной моторики изобразить животных с пропорциональными телами было бы трудно.
В пресс-релизе университета, профессор Косс рассказывает, что одним из источников вдохновения для него стала работа 2015 года, в которой изучалось поведение зебр, проживающих в относительной близости от человека. Тогда исследователи обнаружили, что даже привыкшие к соседству с людьми животные при виде приближающего человека отбегают ровно на то расстояние, с которого нельзя было бы попасть в них отравленными стрелами, которые африканские охотники использовали на протяжении 24 тысяч лет.
Интересно, что сам автор теории начинал свою карьеру с преподавания живописи и впоследствии долгое время занимался исследованием искусства в ходе эволюции человека.
В центре внимания данной работы оказались наскальные рисунки из пещеры Шове на юге Франции, сделанные первобытными художниками около 28-32 тысяч лет назад. Косс утверждает, что при рисовании этих изображений движение руки мастера было очень близким к визуализации траектории движения копья, летящего в цель.
С большой вероятностью ранние рисунки в пещерах служили своего рода учебными пособиями, которые помогали людям оттачивать стратегию охоты, в частности определять роль каждого участника и правильно выбирать наиболее уязвимые части тела животного для атаки. С этой точки зрения древнейшую живопись можно рассматривать как некую духовную церемонию, которая способствовала сплочению группы людей.
Неудивительно, что следствием этих процессов стало всё более интенсивное интеллектуальное развитие человека разумного, которое стремительно увеличивало разрыв с неандертальцами, что, в конце концов, привело к безоговорочному доминированию первого вида.
Больше интересных открытий из области изучения наскальных рисунков можно сделать, полистав материалы специального раздела проекта "Вести.наука" (nauka.vesti.ru). Например, ранее мы рассказывали об индонезийском острове, который оказался настоящей сокровищницей древнего искусства, и о двугорбом верблюде из уральской пещеры .
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