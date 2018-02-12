У ресторанов Джейми Оливера накопилось 70 миллионов долга

У сети итальянских ресторанов Jamie's Italian популярного британского повара Джейми Оливера серьезные финансовые проблемы. Общая сумма долга сети заведений составляет около 70 миллионов фунтов (примерно 97 миллионов долларов). Оливер и его супруга планируют сократить 450 сотрудников принадлежащих им кафе, сообщает Metro.

По данным журналистов, за минувший год бизнес Джейми Оливера понес около 10 миллионов фунтов убытков. Долг повара перед его сотрудниками составляет 2,2 миллиона фунтов. Еще 30 миллионов британец должен различным банкам и 41,3 миллиона – поставщикам и арендодателям.

В начале февраля Оливер объявил о закрытии 12 из 25 ресторанов Jamie's Italian в Британии. Также повар владеет 28 итальянскими кафе за рубежом. Такой план реструктуризации компании поддержали 95 процентов кредиторов.

Первыми будут закрыты рестораны в городах Бристоль, Харрогейт и Кингстон. Представители Jamie's Italian утверждают, что столь радикальные меры необходимы для спасения компании.

Причиной неудач Оливера юристы называют неудачный выбор мест для ресторанов, неподъемную аренду и недостаток инвестиций в развитие бизнеса.

Состояние Оливера и его супруги оценивается в 150 миллионов фунтов. Согласно судебным документам, личные активы британца не подвержены риску.