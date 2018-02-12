В Австрии столкнулись поезда: есть жертвы

Два пассажирских поезда столкнулись на вокзале коммуны Никласдорф в федеральной земле Штирия в Австрии.

Как передает ТАСС, пригородная электричка по касательной столкнулась с междугородным экспрессом. От удара один состав сошел с рельс.

В результате ЧП один человек погиб, 22 получили ранения и травмы. Среди них трое детей.