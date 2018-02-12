Британский флот замораживает производство подлодок. Нет денег

Строительство двух атомных подводных лодок класса Astute для военно-морских сил Великобритании будет временно отложено. Основная причина – не хватает денег. Об этом стало известно изданию Daily Express из документов Королевского флота, которые попали в редакцию газеты. Всего Министерство обороны страны заказало 8 подобных субмарин, но спустить на воду удалось только 6.

Astute – это многоцелевые подлодки, которые сами британцы называют самыми продвинутыми и мощными на флоте. Они вооружены торпедами Swordfish, или меч-рыба. Это почти двухтонные управляемые боеприпасы с двумя режимами поведения. Первый – экономичный, когда торпеда движется вдвое медленные, чем могла бы. Но при этом топлива ей хватает на 30 миль, или где-то 55 километров. Во втором режиме Swordfish разгонятся до максимальной скорости, но и радиус действия при этом снижается до 15 миль.

Кроме того, в арсенал Astute входят американские крылатые ракеты Tomahawk. С их помощью субмарина способна не только обстреливать цели на расстоянии до 2 тысяч километров, но и вести разведку: ракета передает изображение со своей камеры на подводную лодку.

Стоит отметить, что проблемы с финансированием у Королевских ВМС уже довольно давно. Дошло до того, что кораблям приходится "пожирать" друг друга. Это когда детали или оборудование с одного судна снимают, чтобы переставить на второе и хоть как-то поддержать его на плаву.

Причем своеобразный каннибализм встречается на британском флоте все чаще. С 2012 года количество случаев "пожирания" одного корабля другим увеличилось на 49%. Только за прошлый год британским инженерам пришлось снимать нужные узлы и агрегаты с кораблей-доноров почти 800 раз.

Чаще всего "растаскивают" на запчасти фрегаты "Тип 23", также известные под именем Duke, или "Герцог". Кроме них, в зоне риска все те же подводные лодки Astute и морские вертолеты Merlin.