В Китае построят первый в мире город-лес

Рядом с китайским городом Лючжоу на юге страны в ближайшие годы построят первый в мире населенный пункт, все здания в котором будут покрыты деревьями и другими растениями. Это будет сделано для того, чтобы очистить местный воздух от вредных веществ. Ожидается, что в городе Лючжоу Форест Сити будут жить 30 тысяч человек, сообщает Metro.

Над проектом города-леса работают итальянские архитекторы. По их замыслу, растения, которые будут посажены в Лючжоу Форест Сити, за год будут поглощать около 10 тысяч тонн углекислого газа, 57 тонн различных загрязняющих веществ и производить 900 тонн кислорода.

Офисы, дома, гостиницы и больницы в городе будут полностью покрыты 40 тысячами деревьев и миллионом растений более 100 видов. С Лючжоу одноименный город-лес будет связывать трасса для электромобилей и железная дорога.

Практически весь город будет питаться от солнечных батарей. Авторы проекта говорят о создании собственной экосистемы внутри "природного" населенного пункта с животными и птицами.

Дата завершения строительства Лючжоу Форест Сити пока не называется.