Филиппины отказываются от канадских вертолетов и могут купить российские

Филиппины расторгают контракт с Канадой на поставку 16 вертолетов Bell412EPI, пишет издание Rappler со ссылкой на министра обороны Делфина Лорензану. Военное ведомство сейчас готовит соответствующее письмо, и уже на этой неделе оно может быть подписано министром. Лорензана добавил, что в качестве замены канадским машинам могут выступить вертолеты из России, Китая или Турции.

Как напоминает агентство РИА Новости, Оттава планировала продать Маниле 16 машин за 233 миллиона долларов. Однако, Канада считала, что эти вертолеты будут использоваться в поисково-спасательных операциях, а не в военных. Поэтому продавцы решили пересмотреть условия сделки. Но президент Филиппин Родриго Дутерте не стал дожидаться их решения и распорядился расторгнуть контракт.

Bell412EPI – это многоцелевой вертолет. В его кабине помещается 13 человек или почти 2 тонны груза. Максимальная скорость машины – более 220 километров в час. Топлива ей хватает на почти на 4 часа полета.