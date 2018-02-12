Слезы, цветы и свечи: Орск скорбит по погибшим в авиакатастрофе

Большинство погибших в результате крушения Ан-148 в Подмосковье жители Оренбургской области. В регионе сегодня день траура. Люди несут цветы и зажигают свечи у стихийных мемориалов, организованных во всех городах, где потеряли близких.

Екатерина, Настя и пятилетняя Вика очень ждали свою маму и готовили ей подарок. Наталья Мещерякова поднимала дочерей одна — работала в Москве. Домой получалось вырваться 2-3 раза в год.

"Она уехала туда на заработки, потому что у нас было много кредитов и долгов. Все отцы нас бросили", — говорит Екатерина Закладная, дочь погибшей Натальи Мещеряковой.

О том, что самолет, на котором летела мама, разбился, девочки узнали по дороге в аэропорт. Сейчас больше всего их беспокоит судьба младшей сестренки.

"Она плачет, мы ей говорим, мама прилетит, когда ты перестанешь плакать", — рассказывает Екатерина Закладная, дочь погибшей Натальи Мещеряковой.

"Сейчас внутри все пусто. Непонятно. До сих пор не верю в это. Разговаривать не могу. Тяжело очень это", — добавляет Анастасия Мещерякова, дочь погибшей Натальи Мещеряковой.

У старшеклассников школы №8 в Орске сегодня отменили занятия. В авиакатастрофе погиб ученик 11 класса Илья Полетаев. Он мечтал стать юристом. Этим рейсом он возвращался с профильной олимпиады.

"Мы пришли и говорили только об Илье. Нас поддерживали учителя. И мы просто сидели", — рассказывает Екатерина Бородун, ученица школы №8 Орска.

В числе погибших и невеста хоккеиста "Адмирала" Сергея Ильина — 22-летняя Дарья Толмасова. Она как раз летела к своему молодому человеку. Москвичка Оксана Красова была в самолете вместе с пятилетней дочерью. А это фото сделал пассажир Евгений Ливанов перед самым вылетом — он погиб вместе с сыном, которого также звали Евгений Ливанов.

Жители Орска несут цветы и детские игрушки в аэропорт и на Комсомольскую площадь города — там поставили стенд с именами погибших и организовали вахту памяти.

В течении 40 дней во всех храмах местной епархии будут проходить панихиды по жертвам катастрофы. Сегодня в Оренбургской области день траура. Произошедшее, несомненно, повлияло на жизнь Орска. Это чувствуется и на улицах, и в других общественных местах. В этом небольшом городе многие лично знали пассажиров рейса Москва — Орск.

"Это горе, которое....Ну, в нашем городе такого не было никогда. Людей ждали домой, живыми", — говорит Ольга Перепада.

"Мы скорбим. Это невероятно. Не верится. Не хочется верить", — добавляет Галина Абрамова.

"Вы знаете, очень больно. Всем соболезнования. Всем нам доброго здоровья и больше тепла, доброты каждому. Чтоб все понимали, что жизнь — она такая короткая", — соболезнует Галина Бородулина.