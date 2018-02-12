Бесовщина в доме Булгакова: застройщик незаконно возвел постройки

Знаменитый дом Булгакова на Большой Садовой улице серьёзно пострадал от незаконной перепланировки. Собственники решили перестроить историческое здание на свой лад. Они разрушили фундамент и снесли несущие стены. Однако надзорные органы спасать дом не спешат.

"Они решили прорубить окна. По плану БТИ здесь нет окон, они замурованы".

Разрушенные стены, перепланировка, незаконные пристройки. И это все о доме в самом центре Москвы, о том самом , где когда то жил Михаил Булгаков

"Мы находимся на лестничной площадке, собственниками технического подполья была захвачена общедомовая территория подъезда, заложена стенка была сооружена, захвачено и уничтожено окно", — поясняет Роман Сабиров, житель дома № 10 по улице Большая Садовая.

В этом доме — только 4 жилые квартиры. Все остальное — офисы. Собственник квартиры на первом этаже самовольно перестроил подвал и открыл в нем кальянную.

На заднем дворе дома, где жители планировали сделать детскую площадку, недобросовестный собственник возвел сразу 5 незаконных пристроек — кучу вентиляционных шахт для отвода дыма из подвала. Для их строительства был пробит фундамент четырехэтажного дома.

Варварская перестройка началась чуть больше года назад. Жители забили тревогу, обратились во все надзорные инстанции. Наша программа рассказывала о происходящем. Но планов рестораторов это не изменило.

"Пригласили сюда департамент культурного наследия, пригласили сюда Мосжилинспекцию. Приехали все представители этих инспекций, департаментов, постановили, что в нашем доме ведется с нарушением стройка, без документов соответствующих. Прошел год. Фасады разбиты, перепланировка не восстановлена, сзади ряд незаконно возведенных сооружений стоят", — констатирует Сергей Щепин, житель дома № 10 по улице Большая Садовая.

Москомнаследие тогда признало незаконными и работы по фасаду, и перепланировку и вынесло предписание собственнику и арендатору. Мосжилинспекция в свою очередь обязала ТСЖ восстановить оконные проёмы и снести самовольно возведенные стены. Председатель ТСЖ уверяет, что все требования они выполнили.

"Нам вынесли предписание. Что касается общедомового имущества, то там было по поводу перегородки и по поводу окна заложенного. Перегородку соответственно мы ликвидировали, а окно заказали. Что касается собственника, вам лучше к нему обращаться, потому что там предписание было не одно, там было три предписания выдано", — рассказал Николай Голубев, председатель ТСЖ "Большая Садовая, 10".

Москомнаследие и Мосжилинспекция сегодня почему-то комментировать эту ситуацию отказываются . Дом на Большой Садовой, 10, в стиле русского модерна построил владелец табачной фабрики Илья Пигит в 1903-м году . Здесь жили многие известные люди того времени.

"Здесь же жил Георгий Ягулов, знаменитый театральный художник. Здесь работала династия скульпторов Руковишниковых, и многие, многие другие. Здесь жили врачи, генералы и из истории этих семей складывается и история Москвы и история ХХ века", — говорит Петр Мансилья-Круз, директор государственного музея М.А.Булгакова.

Пока чиновники не замечают проблем в здании № 10 по Большой Садовой, в доме Булгакова творится какая то бесовщина.