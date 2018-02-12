Шарапова вылетела из турнира в Дохе в первом круге

Российская теннисистка Мария Шарапова на стартовавшем в катарской Дохе турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в первом круге встречалась с румынской соперницей Моникой Никулеску. По итогам трех сетов россиянка не смогла преодолеть сопротивление оппонентки и потерпела поражение со счетом 6:4, 4:6, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту.

Напомним, что Шарапова получила специальное приглашение (wild card) на этот турнир, в то время как Никулеску стала победительницей квалификации. В следующем раунде румынская теннисистка встретится с победительницей пары Аль-Набхани – Рыбарикова.

Ранее турнир покинула еще одна российская спортсменка Анастасия Павлюченкова, которая в первом круге уступила Доминике Цибулковой.