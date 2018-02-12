В центре Москвы разрыли два снаряда

В Малом Сухаревском переулке в Москве разрыли два снаряда времен Великой Отечественной войны. Их раскопали строители, выполнявшие земляные работы. Место обнаружения опасных находок оцеплено.

Ожидается прибытие саперов, сообщает ТАСС. Малый Сухаревский переулок – небольшая улица в центре Москвы между Трубной улицей и Цветным бульваром.