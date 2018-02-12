Уральский суд признал удалившую грудь женщину мужчиной, а брак - однополым

Суд в Екатеринбурге, отказавший местной жительнице Юлии Савиновских возвращать ее приемных детей, посчитал, что она идентифицирует себя мужчиной, а не женщиной.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщил в Facebook адвокат Савиновских Алексей Бушмаков, опубликовавший определение суда.

В документе говорится, что Юлия Савиновских состоит в браке с Евгением Соковым и подчеркивается, что согласно Семейному кодексу РФ женатыми могут быть только мужчина и женщина.

Судья считает, что поскольку Савиновских считает себя мужчиной, ее брачный статус противоречит российскому законодательству.

Летом 2018 года органы опеки изъяли у Юлии двух приемных детей — трехлетнего Диму и полуторагодовалого Костю — по причине того, что она перенесла операцию по удалению груди. Савиновских также поставили в вину то, что она вела блог под мужским псевдонимом, где описывала чувства человека, принявшего решение о смене пола.

Сама она заявила, что решилась на операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства.

Юлия подала в суд административный иск, чтобы оспорить изъятие детей, но получила отказ. Она обжаловала это решение, и в начале декабря 2017 года Свердловский областной суд отменил решение райсуда, направив дело на повторное рассмотрение.

5 февраля 2018 года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отказался возвращать Савиновских детей, удовлетворив иск управления социальной защиты, в том числе о расторжении договора об опеке.