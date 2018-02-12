В ЦЕРН впервые измерили массу переносчика слабого взаимодействия

Точность прежде всего: в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) на Большом адронном коллайдере (БАК) впервые выполнили высокоточное измерение массы W-бозона. Это фундаментальная частица, переносчик слабого взаимодействия. Частица была открыта в 1983 году. Это одна из самых тяжелых частиц во Вселенной.

Измерение проводилось на основе зафиксированных в течение 2011 года в самом большом ускорителей 14 миллионов W-бозонов. Получен результат — 80370 плюс-минус 19 мегаэлектронвольт (МэВ) для в массы, сообщает ТАСС. Это согласуется со Стандартной моделью физики частиц — описывающей известные частицы и их взаимодействие теорией.

Свойства W-бозона изучаются уже более 30 лет. Но измерение его массы с высокой точностью было до сих пор смелым вызовом для физиков.

Ученые ЦЕРН с 1954 года сделали ряд крупных открытий: обнаружили W- и Z- бозоны, впервые получили атом антиводорода. В 2013 году в центре после серии экспериментов на БАК был обнаружен бозон Хиггса — элементарная частица, за счет которой, согласно Стандартной модели, фактически создается вся масса Вселенной. У нее множество уникальных свойств, что позволило назвать ее частицей Бога.