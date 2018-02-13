Гигантская свинья напугала гонконгских школьников. Видео

Перед одной из школ Гонконга засняли рывшуюся в помойке "пигзиллу" — гигантского дикого кабана, который вышел поискать еду вместе со своими поросятами. Пока одни зрители выражают беспокойство по поводу безопасности учащихся, другие волнуются за здоровье дикого зверя, сообщает Metro.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как огромный дикий зверь ищет еду в помойке близ начальной школы средь бела дня. Родители некоторых школьников даже подняли вопрос о том, чтобы отменить занятия до тех пор, пока вопрос с безопасностью детей не будет решен.

Из-за вырубки лесов в Гонконге и его пригороде все больше диких животных выходят в город в поисках пищи. В 2017 году полиция была вынуждена установить защитные сетки вблизи местных природных насаждений, а в 2016-м 50-килограммовый кабан появился в аэропорту Гонконга, вызвав панику.