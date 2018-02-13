В Вене похищена трехлетняя девочка из России. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося. Об этом СМИ сообщил источник в российских правоохранительных органах.

Как уточняется, 8 февраля текущего года российские следователи возбудили дело о похищении ребенка. Похищение произошло 28 декабря 2017 года в отеле "Бьянка", который расположен в Вене.

По предварительным данным, неизвестные похитили девочку, гражданку Российской Федерации 2014 года рождения, сообщает РИА Новости.

Источник ничего не сообщил о предполагаемых целях похитителей. СМИ пока не располагают официальным комментарием правоохранительных органов по этому поводу.

Похищенная девочка зарегистрирована в Москве.