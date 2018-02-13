Циклон "Гита" обрушился на Королевство Тонга в Тихом океане, 70 % домов разрушено

В столице Королевства Тонга Нукуалофе около 70 процентов жилых домов и построек были полностью или частично разрушены в результате удара тропического циклона "Гита", минувшей ночью прошедшего над островами этого маленького тихоокеанского государства. Пока не поступало никакой информации о жертвах стихии, но десятки людей обратились к врачам за помощью. Затоплены многие низинные районы островов. В стране ощущается нехватка питьевой воды, передает ТАСС.

По данным метеорологов, в момент прохождения над территорией королевства у циклона "Гита" была четвертая категория мощности, скорость ветра рядом с его эпицентром составляла 54 метра в секунду. Сейчас "Гита", набирая силу, продолжает двигаться на запад и приближается к островам Фиджи. Ожидается, что циклон подойдет к фиджийским островам во вторник вечером. Это будет уже тропический циклон пятой, наивысшей, категории мощности. Скорость ветра рядом с эпицентром превысит 60 метров в секунду. Жители Фиджи надеются, что в ближайшее время "Гита" изменит направление движения и пройдет немного южнее главных островов их архипелага.

Королевство Тонга расположено на 170 островах в юго-западной части Тихого океана. Общая площадь суши Тонга составляет около 750 квадратных километров. Большинство островов являются необитаемыми. В стране около 107 тысяч человек, на главном острове Тонгатапу проживают примерно 70 процентов из них.

11 февраля циклон "Гита" слегка задел острова Самоа и Американского Самоа, вызвав масштабные наводнения на этом архипелаге.