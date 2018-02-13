Горнолыжник Трихичев отправлен в больницу после падения на Олимпиаде

Неудачно выступил в скоростном спуске в рамках горнолыжной комбинации на Олимпийских играх российский горнолыжник Павел Трихичев. Во время прохождения трассы он упал и не смог продолжить выступление. После этого спортсмена отправили в больницу на обследование.

"Есть несколько ушибов, он направлен в больницу, — сообщила заместитель главного тренера российских горнолыжников Анастасия Попкова, которую цитирует ТАСС. — Сейчас он проходит обследование".

Видео с падением Павла Трихичева:

Miesten alppiyhdistetyn alussa nähtiin heti dramatiikkaa, kun Pavel Trikhichev ajoi rajusti ulos. Romar laskee numerolla 37. #PyeongChangFi #Olympialaiset pic.twitter.com/NsXjRTcx62 — Eurosport Suomi (@EurosportSuomi) 13 февраля 2018 г.

Таким образом россиянин выбыл из борьбы за медали. Финал в этом виде пройдет позднее 13 февраля.