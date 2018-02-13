Белый порошок в конверте Трампу-младшему оказался безопасным

Белый порошок, содержащийся в конверте, который получила и открыла сноха президента США Дональда Трампа, оказался безопасным, передает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, конверт был доставлен домой к старшему сыну Трампа. Его жену Ванессу Трамп госпитализировали из соображений безопасности после того, как она открыла конверт, в котором был белый порошок неизвестного происхождения.

Полиция и Секретная служба США приступили к расследованию случившегося. Инцидент произошел примерно в 10:00 утра по местному времени (18:00 по Москве).