Учителя уволили за то, что не пускал детей в туалет

В одной из столичных школ учитель был уволен за то, что запретил детям выходить во время уроков в туалет.

Инцидент произошел в лицее №1795. Классный руководитель разослал родителям учеников памятку, в которой сообщалось, что учителям школы запрещается отпускать детей раньше с урока без письменного согласия родителей, кроме того дети не могут быть отпущены в туалет во время урока, если у них нет медицинской справки.

"Это была личная инициатива одного учителя в одном классе. Она взяла на себя полномочия, которыми не обладает", — прокомментировала ТАСС ситуацию директор учебного заведения Валентина Сетежева.

По ее словам, педагог уволен, в отношении него проводится проверка, а родителям были принесены извинения.